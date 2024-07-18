Сегодня Европейский парламент проголосует за председателя Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен призвала евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту главы Еврокомиссии (ЕК).

Пишет УНН со ссылкой на BILD.

Урсула фон дер Ляйен произнесла речь в Европейском парламенте, презентовав свои планы на ближайшие пять лет. Она также призвала парламентариев утвердить ее кандидатуру на второй срок на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Урсула фон дер Ляйен обозначила целью построить "сильную Европу, готовую к любым вызовам".

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Европа находится на перепутье. Очень важно, чтобы Европа могла защитить свою собственную демократию и инвестировать в оборону своего континента. Я не хочу стоять в стороне и наблюдать, как Европа вытесняется - сказала глава Еврокомиссии в своём выступлении.

Справочно

Фон дер Ляйен требуется добиться большинства в 361 голос из 720 на голосовании, которое пройдёт сегодня днём. В случае победы она останется на посту председателя Еврокомиссии на следующий срок.

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