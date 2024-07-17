Центристские партии Европейского парламента направили усилия на создание защитного барьера против политических сил радикально правого спектра. Две новые правые группы в Европейском парламенте не смогли получить ни одну из четырнадцати должностей вице-президентов.

Пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Две новые ультраправые группы не смогли получить ни одной из четырнадцати должностей вице-президента: ни «Патриоты за Европу» во главе с Джорданом Барделлой из Французского национального объединения, ни «Европа суверенных наций» (ESN) из «Альтернативы для Германии» (AfD) не будут представлены в бюро Европейского парламента, которое формирует правила и бюджет парламента.

Ультраправые кандидаты были отклонены во вторник в рамках скоординированных усилий центристских партий.

На прошлой неделе представитель Европейской народной партии (ЕНП) подтвердил проведение переговоров с другими центристскими группами. Парламентарии нашли возможность оградить радикальных правых и «друзей Путина» от влиятельных позиций во время десятого законодательного срока Европейского парламента, пишет Euronews.

«Патриоты за Европу» выдвинули двух кандидатов: бывшего руководителя Frontex Фабриса Леггери из „Национального объединения“ и Клару Досталову из чешской партии ANO, которая ранее входила в либеральную группу „Восстановить Европу“.

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Европа суверенных наций (ESN), которую считают крайне правым крылом, представила польского законодателя Еву Зайончковскую, которая происходит от партии Конфедерации. Дополнение

Представитель «Патриотов за Европу» назвал этот барьер для сдерживания ультраправых, - «недемократическим» и оскорблением для «миллионов европейских граждан, которые имеют право быть услышанными».

Паоло Борчиа, депутат Европарламента от партии Итальянская лига ответил:

Не я решил, что группа «Патриоты за Европу» является третьей по численности группой в Европарламенте, это решили избиратели - сказал он.

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Немецкий депутат Европарламента от Зелёных Даниэль Фройнд сказал Euronews, что политические партии, проводившие кампанию на антиевропейской платформе, не должны занимать ответственные должности в институции. «Если их политическая цель - уничтожить этот парламент, они не должны отвечать за его управление. И поэтому мы применяем санитарный кордон», - сказал он.

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