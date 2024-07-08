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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Европарламенте ультраправые из Франции присоединились к объединению венгерского премьера Орбана

В Европарламенте ультраправые из Франции присоединились к объединению венгерского премьера Орбана

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 15:18  •  16967 просмотра

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Группа депутатов Европарламента Патриоты Европы, связанная с Виктором Орбаном, увеличилась за счет представителей французских ультраправых.

Группа "Патриоты за Европу" стала третьей по величине группой в Европарламенте, избрав президентом французского представителя ультраправых Джордана Барделу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Ультраправое "Национальное объединение" Франции в Европейском парламенте создало объединение с партией венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес". Президентом новой ультраправой группы Европарламента "Патриоты за Европу" станет Джордан Барделла из "Национального объединения". Кинга Гал из "Фидес" был назначен первым вице-президентом.

После присоединения французских депутатов "Патриоты за Европу" стали третьей по величине группой в Европарламенте - они насчитывают 84 депутата из 12 стран. В группу также входят представители партий "Лига" (Италия), "Вокс" (Испания), "Чега" (Португалия), "Акция недовольных граждан" (Чехия), "Присяга и автомобилисты" (Чехия), Христианско-демократическая народная партия (Венгрия), "Партия свободы" (Австрия), "Партия за свободу" (Нидерланды), "Влаамс Беланг" (Бельгия), Датская народная партия, "Голос разума" (Греция) и "Латвия прежде всего".

В своем заявлении Барделла, который не присутствовал на встрече в Брюсселе, сказал, что "Патриоты" "представляют надежду для десятков миллионов граждан европейских стран, которые ценят свою идентичность, свой суверенитет и свою свободу. Как патриотические силы, мы будем работать вместе, чтобы восстановить наши институты и переориентировать политику на служение нашим нациям и народам".

Напомним

На досрочных парламентских выборах во Франции ультраправые не одержали победу, несмотря на свои ожидания. Большинство мест в парламенте получил левый альянс, но не получил убедительного большинства. Партия действующего президента Эммануэля Макрона заняла второе место, но также не имеет достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства.

Макрон попросил нынешнего премьера Франции пока остаться в должности после выборов8 июля 2024, 10:59 • 12257 просмотров

Анастасия Рябоконь

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