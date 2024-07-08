В Европарламенте ультраправые из Франции присоединились к объединению венгерского премьера Орбана

Группа "Патриоты за Европу" стала третьей по величине группой в Европарламенте, избрав президентом французского представителя ультраправых Джордана Барделу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Ультраправое "Национальное объединение" Франции в Европейском парламенте создало объединение с партией венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес". Президентом новой ультраправой группы Европарламента "Патриоты за Европу" станет Джордан Барделла из "Национального объединения". Кинга Гал из "Фидес" был назначен первым вице-президентом.

После присоединения французских депутатов "Патриоты за Европу" стали третьей по величине группой в Европарламенте - они насчитывают 84 депутата из 12 стран. В группу также входят представители партий "Лига" (Италия), "Вокс" (Испания), "Чега" (Португалия), "Акция недовольных граждан" (Чехия), "Присяга и автомобилисты" (Чехия), Христианско-демократическая народная партия (Венгрия), "Партия свободы" (Австрия), "Партия за свободу" (Нидерланды), "Влаамс Беланг" (Бельгия), Датская народная партия, "Голос разума" (Греция) и "Латвия прежде всего".

В своем заявлении Барделла, который не присутствовал на встрече в Брюсселе, сказал, что "Патриоты" "представляют надежду для десятков миллионов граждан европейских стран, которые ценят свою идентичность, свой суверенитет и свою свободу. Как патриотические силы, мы будем работать вместе, чтобы восстановить наши институты и переориентировать политику на служение нашим нациям и народам".

Напомним

На досрочных парламентских выборах во Франции ультраправые не одержали победу, несмотря на свои ожидания. Большинство мест в парламенте получил левый альянс, но не получил убедительного большинства. Партия действующего президента Эммануэля Макрона заняла второе место, но также не имеет достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства.

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