Киев • УНН
Европейская Комиссия согласилась выделить Украине около 4,2 млрд евро, что укрепит макрофинансовую стабильность Украины в условиях продолжающейся войны.
Европейская комиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 миллиарда евро. Об этом сообщил Премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
«Европейская комиссия поддерживает выделение Украине почти 4,2 млрд евро. Эта существенная помощь укрепит нашу макрофинансовую стабильность на фоне длительной борьбы за свободу», - сообщил Шмыгаль.
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По его словам, после получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.
«Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и Президенту Урсуле фон дер Ляйен за неизменную поддержку. Вместе проводим структурные реформы и работаем на пути к нашему общему будущему», - резюмировал премьер.
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