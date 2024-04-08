Уровень воды на реке урал в оренбургской области россии превысил опасную отметку в 890 см. В Оренбурге подтоплены полторы тысячи домов и 2000 приусадебных участков, мэр сергей салмин призвал жителей затопляемых районов эвакуироваться. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным мчс россии, уровень воды на реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см. На 16.00 8 апреля уровень воды в реке Урал составлял 893 сантиметра. Критическим считается показатель в 930 сантиметров.

Мэр оренбурга сергей салмин ранее записал видеообращение, в котором заявил, что ситуация в ближайшие два дня "будет только ухудшаться". Чиновник призвал эвакуироваться жителей районов, которым грозит подтопление.

В оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. Несколько дней назад в городе Орске Оренбургской области рф произошел прорыв дамбы.

Ранее УНН сообщал, что прорыв дамбы в российском городе орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.

Накануне стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в орске, россия, временно остановлен из-за прорыва дамбы на реке урал, чтобы избежать экологических рисков и соблюдения правил безопасности.

Дополнение

В соседнем с орском городе - новотроицке - произошел перелив через защитную дамбу. Уровень воды в реке в черте города днем 8 марта составлял 8,5 метра; губернатор оренбургской области денис паслер объявил об эвакуации. Также росСМИ сообщают, что в области из берегов, кроме урала, выходит еще одна река - елшанка.

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