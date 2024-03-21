Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя

Оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя, их суммарный залп "калибров" - до 8 ракет, передает УНН со ссылкой на Силы обороны юга.

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" - до 8 ракет", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны юга, остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.

"Уровень ракетной опасности очень высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!" - говорится в сообщении.

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