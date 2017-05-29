Ураган в Москве повредил Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сенатский дворец в Кремле стал одним из зданий в Москве, которые оказались повреждены в результате урагана. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Youtube, передает УНН.
Как видно на снятых кадрах, порывы ветра сорвали часть кровли рядом с куполом Сенатского дворца в Кремле.
Напомним, жертвами урагана в Москве стали 11 человек , еще 50 пострадали.
В результате урагана в некоторых округах Москвы поваленные деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на автомобили. Жители рассказали, что порывами ветра разметало мусорные контейнеры.
За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана.