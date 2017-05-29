Ураган у Москві пошкодив Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сенатський палац в Кремлі став однією з будівель в Москві, які виявилися пошкоджені в результаті урагану. Відповідне відео опублікували очевидці в Youtube, передає УНН.
Як видно на знятих кадрах, пориви вітру зірвали частину покрівлі поруч з куполом Сенатського палацу в Кремлі.
Нагадаємо, жертвами урагану в Москві стали 11 осіб, ще 50 постраждали.
В результаті урагану в деяких округах Москви повалені дерева і легкі рекламні конструкції. На безлічі вулиць дерева впали на автомобілі. Жителі розповіли, що поривами вітру розкидало сміттєві контейнери.
За кілька годин в оперативні служби Москви надійшло понад 150 дзвінків через ураган.