Ураган "Милтон" в США унес по меньшей мере 10 жизней и оставил миллионы людей без электричества
Киев • УНН
Ураган "Милтон" вызвал торнадо во Флориде, унеся по меньшей мере 10 жизней. Миллионы людей остались без электричества, однако штат избежал "худшего сценария" по словам губернатора.
Ураган "Милтон", который достиг побережья Флориды, вызвал торнадо. В результате стихии погибли по меньшей мере 10 человек, миллионы человек остались без электричества. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что шторм не вызвал катастрофического подъема уровня морской воды, которого опасались.
Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штат избежал "худшего сценария", хотя он предостерег, что убытки значительны, а наводнения остаются актуальной проблемой.
Район залива Тампа, вероятно, обошел штормовой прилив, который вызвал наибольшие предостережения, хотя барьерные острова вдоль берега к югу от города подверглись значительным подтоплениям.
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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил на брифинге в Белом доме, что на данный момент есть сообщения о 10 погибших, добавив, что, похоже, они были вызваны торнадо. По его словам, по меньшей мере 27 торнадо обрушились на Флориду.
В округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды в результате торнадо погибли пять человек, в том числе по меньшей мере два пожилых человека, сообщил представитель округа Эрик Гилл.
Более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без электроэнергии в четверг после полудня. Некоторые из них ждали восстановления электроснабжения еще со времен урагана "Хелен", который накрыл этот район две недели назад.
Напомним
Президент США Джо Байден предупредил о потенциальной разрушительности урагана "Милтон" и призвал к безопасности. Он осудил распространение дезинформации о шторме, назвав это "неамериканским" поступком.