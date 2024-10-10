Президент Байден попереджає про руйнівність урагану "Мілтон" і засуджує дезінформацію
Київ • УНН
Президент США Джо Байден попередив про потенційну руйнівність урагану "Мілтон" і закликав до безпеки. Він засудив поширення дезінформації про шторм, назвавши це "неамериканським" вчинком.
Байден виступив із попередженням щодо урагану "Мілтон", підкресливши його потенційну руйнівність. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Президент США Джо Байден закликав мешканців небезпечних регіонів знайти безпечний притулок і засудив поширення дезінформації про шторм, назвавши це "неамериканським" вчинком.
Це шкідливо для тих, хто потребує допомоги
На запитання журналістів щодо дезінформації, поширюваної колишнім президентом Дональдом Трампом, який знову балотується на пост президента від Республіканської партії, Байден відповів, що не знає причин такого поведінки.
Астронавт NASA показав з космосу ураган "Мілтон", через який Байден відклав поїздку на "Рамштайн"09.10.24, 09:19 • 12189 переглядiв