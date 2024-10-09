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Астронавт NASA показав з космосу ураган "Мілтон", через який Байден відклав поїздку на "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 12189 перегляди

Метью Домінік опублікував відео урагану "Мілтон" з МКС. Через ураган Байден відклав візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні "Рамштайн".

Астронавт NASA Метью Домінік показав драматичні краєвиди з космосу на ураган "Мілтон", що наближається до узбережжя США, і через який президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН з посиланням на Space.

Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган Мілтон: обговорюються нові деталі засідання09.10.24, 01:34 • 15364 перегляди

Деталі

Домінік опублікував покадрове відео на X (раніше Twitter), на якому ураган "Мілтон" видно через вікно капсули SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристикованої до Міжнародної космічної станції (МКС).

Доповнення

Endeavour виконує місію SpaceX Crew-8 для NASA. На початку березня капсула доставила Домініка до орбітальної лабораторії разом з іншими астронавтами NASA Майклом Барраттом та Жанетт Еппс, а також Олександром Гребенкіним з російської космічної агенції "роскосмос".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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