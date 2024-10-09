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Астронавт NASA показал из космоса ураган "Милтон", из-за которого Байден отложил поездку на "Рамштайн"

Астронавт NASA показал из космоса ураган "Милтон", из-за которого Байден отложил поездку на "Рамштайн"

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 06:19  •  4549 просмотра

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Мэтью Доминик опубликовал видео урагана "Милтон" с МКС. Из-за урагана Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании "Рамштайн".

Астронавт NASA Мэтью Доминик показал драматические виды из космоса на ураган "Милтон", приближающийся к побережью США, из-за которого президент США Джо Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН со ссылкой на Space.

Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания8 октября 2024, 22:34 • 11890 просмотров

Детали

Доминик опубликовал покадровое видео на X (ранее Twitter), на котором ураган "Милтон" видно через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).

Дополнение

Endeavour выполняет миссию SpaceX Crew-8 для NASA. В начале марта капсула доставила Доминика в орбитальную лабораторию вместе с другими астронавтами NASA Майклом Барраттом и Жанетт Эппс, а также Александром Гребенкиным из российского космического агентства "hоскосмос".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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