Астронавт NASA показал из космоса ураган "Милтон", из-за которого Байден отложил поездку на "Рамштайн"
Киев • УНН
Мэтью Доминик опубликовал видео урагана "Милтон" с МКС. Из-за урагана Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании "Рамштайн".
Астронавт NASA Мэтью Доминик показал драматические виды из космоса на ураган "Милтон", приближающийся к побережью США, из-за которого президент США Джо Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН со ссылкой на Space.
Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания8 октября 2024, 22:34 • 11890 просмотров
Детали
Доминик опубликовал покадровое видео на X (ранее Twitter), на котором ураган "Милтон" видно через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).
Дополнение
Endeavour выполняет миссию SpaceX Crew-8 для NASA. В начале марта капсула доставила Доминика в орбитальную лабораторию вместе с другими астронавтами NASA Майклом Барраттом и Жанетт Эппс, а также Александром Гребенкиным из российского космического агентства "hоскосмос".