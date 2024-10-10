Президент Байден предупреждает о разрушительности урагана "Милтон" и осуждает дезинформацию
Киев • УНН
Президент США Джо Байден предупредил о потенциальной разрушительности урагана "Милтон" и призвал к безопасности. Он осудил распространение дезинформации о шторме, назвав это "неамериканским" поступком.
Байден выступил с предупреждением относительно урагана "Милтон", подчеркнув его потенциальную разрушительность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Президент США Джо Байден призвал жителей опасных регионов найти безопасное убежище и осудил распространение дезинформации о шторме, назвав это "неамериканским" поступком.
Это вредно для тех, кто нуждается в помощи
На вопрос журналистов относительно дезинформации, распространяемой бывшим президентом Дональдом Трампом, который снова баллотируется на пост президента от Республиканской партии, Байден ответил, что не знает причин такого поведения.
Астронавт NASA показал из космоса ураган "Милтон", из-за которого Байден отложил поездку на "Рамштайн"9 октября 2024, 06:19 • 10754 просмотра