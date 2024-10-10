Президент Байден предупреждает о разрушительности урагана "Милтон" и осуждает дезинформацию

Байден выступил с предупреждением относительно урагана "Милтон", подчеркнув его потенциальную разрушительность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден призвал жителей опасных регионов найти безопасное убежище и осудил распространение дезинформации о шторме, назвав это "неамериканским" поступком.

Это вредно для тех, кто нуждается в помощи