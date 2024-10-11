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Ураган "Мілтон" у США забрав щонайменше 10 життів та залишив мільйони людей без електрики

Ураган "Мілтон" у США забрав щонайменше 10 життів та залишив мільйони людей без електрики

Київ • УНН

 • 18302 перегляди

Ураган "Мілтон" спричинив торнадо у Флориді, забравши щонайменше 10 життів. Мільйони людей залишилися без електрики, проте штат уникнув "найгіршого сценарію" за словами губернатора.

Ураган "Мілтон", який досяг узбережжя Флориди, спричинив торнадо. Внаслідок стихії загинуло щонайменше 10 людей, мільйони осіб лишилися без електрики. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що шторм не спричинив катастрофічного підйому рівня морської води, якого побоювалися.

Губернатор Рон ДеСантіс заявив, що штат уникнув "найгіршого сценарію", хоча він застеріг, що збитки є значними, а повені залишаються актуальною проблемою.

Район затоки Тампа, імовірно, оминув штормовий приплив, який викликав найбільші застороги, хоча бар'єрні острови вздовж берега на південь від міста зазнали значних підтоплень.

Астронавт NASA показав з космосу ураган "Мілтон", через який Байден відклав поїздку на "Рамштайн"09.10.24, 09:19 • 12189 переглядiв

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив на брифінгу в Білому домі, що на цей момент є повідомлення про 10 загиблих, додавши, що, схоже, вони були спричинені торнадо. За його словами, щонайменше 27 торнадо обрушилися на Флориду.

В окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди внаслідок торнадо загинуло п'ятеро людей, в тому числі щонайменше двоє людей похилого віку, повідомив речник округу Ерік Гілл.

Понад 3,2 млн будинків і підприємств у Флориді залишилися без електроенергії в четвер пополудні. Деякі з них чекали на відновлення електропостачання ще з часів урагану "Хелен", який накрив цей район два тижні тому.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден попередив про потенційну руйнівність урагану "Мілтон" і закликав до безпеки. Він засудив поширення дезінформації про шторм, назвавши це "неамериканським" вчинком.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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