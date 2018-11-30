УПЦ КП ожидает официальную информацию по Уставу Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киевском Патриархате ожидают официальное получение подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Об этом сообщил пресс-центр Киевской Патриархии в официальном комментарии, передает УНН.
"В Киевском Патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Киевский Патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон, вскоре будут успешно завершена подготовительная работа, собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрание Предстоятеля Церкви и утверждения Устава. После чего, в соответствии с ранее объявленными Вселенским Патриархатом решений, Томос об автокефалии будет вручен Предстоятелю Церкви", - отметили в пресс-центре.
При этом Киевский патриархат напомнил, что после нынешнего заседания будет определена в декабре дата созыва Объединительного Собора.
Напомним, 27-29 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Священного Синода Вселенского Патриархата, во время которого среди других вопросов были рассмотрены и вопросы, касающиеся Церкви в Украине.
Священный Синод Вселенского патриархата принял решение, которым утвержден Томос и Устав для Поместной Украинской Православной Церкви, а также рабочая дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора.
Текст Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине не будет опубликован до вручения избранному на Объединительном соборе в Киеве предстоятелю независимой Украинской церкви.