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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87570 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104228 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139347 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126580 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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УПЦ КП ожидает официальную информацию по Уставу Церкви

УПЦ КП ожидает официальную информацию по Уставу Церкви

Киев  •  УНН

 • 7546 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киевском Патриархате ожидают официальное получение подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Об этом сообщил пресс-центр Киевской Патриархии в официальном комментарии, передает УНН.

"В Киевском Патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Киевский Патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон, вскоре будут успешно завершена подготовительная работа, собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрание Предстоятеля Церкви и утверждения Устава. После чего, в соответствии с ранее объявленными Вселенским Патриархатом решений, Томос об автокефалии будет вручен Предстоятелю Церкви", - отметили в пресс-центре.

При этом Киевский патриархат напомнил, что после нынешнего заседания будет определена в декабре дата созыва Объединительного Собора.

Напомним, 27-29 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Священного Синода Вселенского Патриархата, во время которого среди других вопросов были рассмотрены и вопросы, касающиеся Церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата принял решение, которым утвержден Томос и Устав для Поместной Украинской Православной Церкви, а также рабочая дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора.

Текст Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине не будет опубликован до вручения избранному на Объединительном соборе в Киеве предстоятелю независимой Украинской церкви.

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