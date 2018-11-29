Синод затвердив Томос та робочу дату Об'єднавчого собору - Парубій

"Щиро вітаю рішення Синоду Вселенської Патріархії, яким затверджено Томос та Статут для Помісної Української Православної Церкви. Я щойно отримав чудову новину від Вселенської Патріархії, що Синод затвердив також робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейський собору, який відбудеться у Києві і утворить Єдину Помісну Українську Православну Церкву, а також обере Предстоятеля", - зазначив Парубій у Facebook.

Він оцінив таке рішення як "прояв свободи духу, віри та справа честі для України".

Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.