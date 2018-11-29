Синод утвердил Томос и рабочую дату Объединительного собора - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Священный Синод Вселенского патриархата принял решение, которым утверждены Томос и Устав для Поместной Украинской Православной Церкви, а также рабочая дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"Искренне приветствую решение Синода Вселенской Патриархии, которым утвержден Томос и Устав для Поместной Украинской Православной Церкви. Я только что получил замечательную новость от Вселенской Патриархии, что Синод утвердил также рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора, который состоится в Киеве и образует единую поместную Украинскую Православную Церковь, а также выберет Предстоятеля", - отметил Парубий в Facebook.
Он оценил такое решение как "проявление свободы духа, веры и дело чести для Украины".
Напомним, 29 ноября Константинополь принял решение по Томосу для Украины.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.