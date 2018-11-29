Текст Томоса не оприлюднять до обрання предстоятеля УПЦ

"Предстоятель тоді, в Стамбулі, в найближчий час після Собору, з рук Вселенського патріарха отримає Томос, грамоту. Саме тому це зараз не є офіційним документом – тому що він передається обраному предстоятелю", - зазначив Павленко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде найближчим часом оприлюднено текст Томосу, він зазначив, що "ні".

При цьому Павленко додав, що найближчим часом Україна дізнається і про дату Собору, і про надані пропозиції щодо тексту Томосу – все це буде надано під час підготовки до Собору в грудні.

Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.