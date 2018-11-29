Текст Томоса не будут обнародовать до избрания предстоятеля УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Текст Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине не будет опубликован до вручения избранному на Объединительном соборе в Киеве предстоятелю независимой Украинской церкви. Об этом сообщил отправленный в Стамбул представитель Президента Ростислав Павленко журналистам в четверг, передает УНН.
"Предстоятель тогда, в Стамбуле, в ближайшее время после Собора, из рук Вселенского патриарха получит Томос, грамоту. Именно поэтому это сейчас не является официальным документом - потому что он передается избранному предстоятелю", - отметил Павленко.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в ближайшее время обнародован текст Томосу, он отметил, что "нет".
При этом Павленко добавил, что в ближайшее время Украина узнает и о дате Собора, и о представленных предложениях по тексту Томосу - все это будет предоставлено во время подготовки к Собору в декабре.
Напомним, 29 ноября Константинополь принял решение по Томосу для Украины.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.