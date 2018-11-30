УПЦ КП очікує офіційну інформацію щодо Статуту Церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Київському Патріархаті очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, в тому числі щодо підготовленого Статуту Церкви. Про це повідомив прес-центр Київської Патріархії в офіційному коментарі, передає УНН.
"У Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, в тому числі щодо підготовленого Статуту Церкви. Київський Патріархат висловлює сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу, Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання Предстоятеля Церкви та затвердження Статуту. Після чого, відповідно до раніше оголошених Вселенським Патріархатом рішень, Томос про автокефалію буде вручений Предстоятелю Церкви", - зазначили в прес-центрі.
При цьому Київський патріархат нагадав, що після нинішнього засідання буде визначено в грудні дату скликання Об‘єднавчого Собору.
Нагадаємо, 27-29 листопада 2018 р. відбулося чергове засідання Священного Синоду Вселенського Патріархату, під час якого серед інших питань було розглянуто і питання, які стосуються Церкви в Україні.
Священний Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення, яким затверджено Томос та Статут для Помісної Української Православної Церкви, а також робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейський собору.
Текст Томоса про автокефалію Православної церкви в Україні не буде опублікований до вручення обраному на Об'єднавчому соборі у Києві предстоятелю незалежної Української церкви.