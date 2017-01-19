В течение одного дня житомирские патрульные задержали 5 фур с львовским мусором
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 19 января. УНН. Пять фур, перевозивших мусора из Львова задержали на Житомирщине. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
Все грузовики задержали в течение 18 января.
Первые две фуры остановили на трассе "Киев-Чоп", при осмотре оказалось, что в их накладных не была указана серия, кроме того груз фигурировал в качестве вторичного сырья, впрочем при осмотре оказалось, что это обычный мусор. На место была вызвана следственно-оперативнна группа.
Следующий автомобиль задержали на посту "Кочеров" - в документах местом отправления значился Львов, а прибытие - Днепропетровская область. Впрочем при осмотре документов патрульные обнаружили признаки подделки печати, поэтому также вызвали на место следственно-опертивну группу.
Еще два автомобиля остановили после обеда, водители не отрицали, что перевозят мусор, впрочем от подробных комментариев воздерживались.
Также они отказались отправить патрульным фото подтверждения выгрузки мусора в прописанному в документах пункте назначения. С ними была проведена разъяснительная работа - патрульные сопровождали их за пределы области.
Как сообщал УНН, тонны медицинских отходов из Львова обнаружили у международной трассы на Житомирщине .
Также напомним, опасные отходы из Львовской области было обнаружено на Черниговщине, Полтавщине и Винниччине.
Всего в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов , на утилизацию которых государство не выделяет средств уже три года.