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В течение одного дня житомирские патрульные задержали 5 фур с львовским мусором

В течение одного дня житомирские патрульные задержали 5 фур с львовским мусором

Киев • УНН

 • 3189 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 19 января. УНН. Пять фур, перевозивших мусора из Львова задержали на Житомирщине. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.

Все грузовики задержали в течение 18 января.

Первые две фуры остановили на трассе "Киев-Чоп", при осмотре оказалось, что в их накладных не была указана серия, кроме того груз фигурировал в качестве вторичного сырья, впрочем при осмотре оказалось, что это обычный мусор. На место была вызвана следственно-оперативнна группа.

Следующий автомобиль задержали на посту "Кочеров" - в документах местом отправления значился Львов, а прибытие - Днепропетровская область. Впрочем при осмотре документов патрульные обнаружили признаки подделки печати, поэтому также вызвали на место следственно-опертивну группу.

Еще два автомобиля остановили после обеда, водители не отрицали, что перевозят мусор, впрочем от подробных комментариев воздерживались.

Также они отказались отправить патрульным фото подтверждения выгрузки мусора в прописанному в документах пункте назначения. С ними была проведена разъяснительная работа - патрульные сопровождали их за пределы области.

Как сообщал УНН, тонны медицинских отходов из Львова обнаружили у международной трассы на Житомирщине .

Также напомним, опасные отходы из Львовской области было обнаружено на Черниговщине, Полтавщине и Винниччине.

Всего в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов , на утилизацию которых государство не выделяет средств уже три года.

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