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Упродовж одного дня житомирські патрульні затримали 5 фур із львівським сміттям

Упродовж одного дня житомирські патрульні затримали 5 фур із львівським сміттям

Київ • УНН

 • 3189 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 19 січня. УНН. П’ять фур, що перевозили сміття зі Львова, затримали на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.

Всі вантажівки затримали впродовж 18 січня.

Перші дві фури зупинили на трасі “Київ-Чоп”, при огляді виявилось, що у їхніх накладних не була вказана серія, окрім того вантаж фігурував як вторинна сировина, втім при огляді виявилось, що це звичайне сміття. На місце була викликана слідчо-оперативнна група.

Наступний автомобіль затримали на посту “Кочерів” — у документах місцем відправлення значився Львів, а прибуття — Дніпропетровська область. Втім під час огляду документів патрульні виявили ознаки підроблення печатки, тому також викликали на місце слідчо-опертивну групу.

Ще два автомобілі зупинили по обіді, водії не заперечували, що перевозять сміття, втім від детальних коментарів утримувались.

Також вони відмовились відправити патрульним фото підтвердження вивантаження сміття у прописаному в документах пункті призначення. З ними була проведена роз’яснювальна робота — патрульні супроводили їх за межі області.

Як повідомляв УНН, тонни медичних відходів зі Львова виявили біля міжнародної траси на Житомирщині.

Також нагадаємо, небезпечні відходи зі Львівської області було виявлено на Чернігівщині, Полтавщині та Вінниччині.

Загалом в Україні накопичено вже понад 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких держава не виділяє коштів вже три роки.

Українські Національні Новини

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