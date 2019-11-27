УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

На стадионы в данном туре всего в шести матчах пришло 14251 болельщиков, что стало худшим показателем сезона. Средняя посещаемость тура составила 2375 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне, ведь ранее он составлял 2968 в 12 туре.

Худшая посещаемость всех поединков была во Львове на матче “Карпаты” — “Олимпик” (754 человека). Лучшая посещаемость была на матче “Динамо” — “Мариуполь” (6792 зрителей).

Отметим, что в данном туре было показано 32 желтые карточки и ни одной красной.