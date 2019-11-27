УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100310 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107627 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118394 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147684 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148233 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140383 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186241 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116720 просмотра

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УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига предоставила данные посещаемости 15 тура в котором произошел антирекорд, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

На стадионы в данном туре всего в шести матчах пришло 14251 болельщиков, что стало худшим показателем сезона. Средняя посещаемость тура составила 2375 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне, ведь ранее он составлял 2968 в 12 туре.

Худшая посещаемость всех поединков была во Львове на матче “Карпаты” — “Олимпик” (754 человека). Лучшая посещаемость была на матче “Динамо” — “Мариуполь” (6792 зрителей).

Отметим, что в данном туре было показано 32 желтые карточки и ни одной красной.

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