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УПЛ: в 15 турі встановлений антирекорд відвідуваності

УПЛ: в 15 турі встановлений антирекорд відвідуваності

Київ • УНН

 • 10016 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українська Прем'єр-ліга надала дані відвідуваності 15 туру в якому відбувся антирекорд, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.

На стадіони в даному турі загалом в шести матчах прийшло 14 251 уболівальників, що стало найгіршим показником сезону. Середня відвідуваність туру склала 2 375 глядачів. Це найнижчий показник в сезоні, адже раніше він становив 2 968 у 12 турі.

Найгірша відвідуваність серед усіх поєдинків була у Львові на матчі “Карпати” — “Олімпік” (754 особи). Найкраща відвідуваність була на матчі “Динамо” — “Маріуполь” (6 792 глядачів).

Відзначимо, що в даному турі було показано 32 жовті картки і жодної червоної.

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