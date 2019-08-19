УПЛ: "Александрия" победила в поединке участников Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Матч четвертого тура чемпионата Украины по футболу сезона ФК “Заря” — ФК “Александрия” завершился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба “Александрии”, передает УНН.
В дебюте отчетного матча инициативой завладели подопечные Виктора Скрипника, и уже на 6 минуте создали два опасных момента у ворот Юрия Панькова. Первый с участием Владислава Кочергина, второй — с участием Артема Громова. Однако все голы команды отложили на вторую половину.
На 57 минуте Валерий Лучкевич прошел по правому флангу, передал мяч в штрафную, из выгодной позиции пробил Максим Третьяков, и хотя Никита Шевченко и выручил команду, на добивании был наш Кирилл Ковалец — 0:1.
Забив мяч в ворота “Зари”, александрийцы стали действовать более раскованно. Надежно играли в защите и при случае атаковали.
Ошибка игроков “Зари” привела ко второму голу на 75 минуте. Кирилл Ковалец обошел защитников соперника, сместился в центр и спокойно пробил в ворота Никиты Шевченко — 0:2. На 81 минуте Кирилл Ковалец должен был забивать третий гол в ворота “Зари”. Прекрасно сыграл Кирилл в стенку с Артемом СИТАЛ, Артем передал пяткой на Кирилла Ковальца, Кирилл вышел один на один с Никитой Шевченко, и пробил несколько мощно, настолько и неточно.
После второго пропущенного гола “Заря” смутилась и практически не угрожала воротам Юрия Панькова. Однако сумела отквитать один мяч. На 88 минуте Богдан Леднев после штрафного сократил счет в матче — с дальней дистанции пробил прямо по воротам — 1:2.
Составы команд:
“Заря” — Никита Шевченко (К), Александр Тимчик, Евгений Чеберко, Йоэль Абу Ханна, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский (Богдан Леднев, 70), Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев (Филипп Будковский, 66), Артем Громов (Назарий Русин, 66).
“Александрия”: Юрий Панькив (К), Кирилл Ковалец (Алексей Довгий, 85), Денис Безбородко (Артем Ситало, 46), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака, 69), Павел Пашаев, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра.
Добавим, “Заря” имеет в активе 7 очков — 2 место в таблице. “Александрия” получила 6 баллов — 6 строчку.