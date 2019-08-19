УПЛ: "Олександрія" перемогла у поєдинку учасників Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Матч четвертого туру чемпіонату України з футболу сезону ФК "Зоря" – ФК "Олександрія" завершився з рахунком 1:2. Про це інформує прес-служба клубу "Олександрії", передає УНН.
У дебюті звітного матчу ініціативою заволоділи підопічні Віктора Скрипника, і вже на 6 хвилині створили два небезпечних моменти біля воріт Юрія Паньківа. Перший за участі Владислава Кочергіна, другий – за участю Артема Громова. Однак усі голи команди відклали на другу половину.
На 57 хвилині Валерій Лучкевич пройшов правим флангом, передав м’яч у штрафний майданчик, з вигідної позиції пробив Максим Третьяков, і хоч Микита Шевченко й виручив команду, на добиванні був наш Кирило Ковалець – 0:1.
Забивши м’яч у ворота "Зорі", олександрійці стали діяти більш розкуто. Надійно грали у захисті й при нагоді атакували.
Помилка гравців "Зорі" привела до другого голу на 75 хвилині. Кирило Ковалець обійшов захисників суперника, змістився в центр і спокійно пробив у ворота Микити Шевченка – 0:2. На 81 хвилині Кирило Ковалець мав забивати третій гол у ворота "Зорі". Прекрасно зіграв Кирило у стінку з Артемом Сіталом, Артем передав п’яткою на Кирила Ковальця, Кирило вийшов сам на сам з Микитою Шевченком, та пробив наскільки потужно, настільки й неточно.
Після другого пропущеного голу "Зоря" знітилася й практично не загрожувала воротам Юрія Паньківа. Однак зуміла відквитати один м'яч. На 88 хвилині Богдан Лєднєв після штрафного скоротив рахунок у матчі - з дальньої дистанції пробив прямо по воротах - 1:2.
Склади команд:
"Зоря" - Микита Шевченко (К), Олександр Тимчик, Євген Чеберко, Йоель Абу Ханна, Богдан Михайліченко, Дмитро Іванісеня, Дмитро Хомченовський (Богдан Лєднєв, 70), Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв (Пилип Будківський, 66), Артем Громов (Назарій Русин, 66).
"Олександрія": Юрій Паньків (К), Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 85), Денис Безбородько (Артем Сітало, 46), Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич (Максим Задерака, 69), Павло Пашаєв, Антон Шендрік, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра.
Додамо, "Зоря" має в активі 7 очок – 2 місце в таблиці. "Олександрія" здобула 6 балів – 6 рядок.