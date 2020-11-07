УПЛ назвала лучшего футболиста месяца чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, в борьбе за лучшего игрока и наставника октября месяца победили представители "Ворсклы" и "Днепра-1", сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации “Лучший игрок тура”, а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании.
В итоге нападающий “Ворсклы” Владислав Кулач получил 25 процентов голосов и обогнал Александра Назаренко (21 процентов) и Дмитрия Резника (19).
В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации “Лучший тренер тура” (в октябре 5 тур — Игорь Климовский, 6 тур — Игорь Йовичевич, 7 тур — Виктор Скрипник, 8 тур — Виталий Шумский.
Добавим, Кулач в этом сезоне забил 5 голов в 8 матчах УПЛ.