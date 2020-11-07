УПЛ назвала найкращого футболіста місяця чемпіонату України

У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру”, а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

У підсумку нападник “Ворскли” Владислав Кулач отримав 25 відсотків голосів та обігнав Олександра Назаренка (21 відсотків) та Дмитра Різника (19).

У голосуванні за топ-наставника брали участь переможці номінації “Найкращий тренер туру” (у жовтні: 5 тур — Ігор Климовський, 6 тур — Ігор Йовічевіч, 7 тур — Віктор Скрипник, 8 тур — Віталій Шумський.

Додамо, Кулач цього сезону забив 5 голів у 8 матчах УПЛ.