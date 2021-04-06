УПЛ назвала имя лучшего футболиста и тренера тура турнира

Детали

По итогам голосования победу одержал нападающий “Мариуполя” Артем Бондаренко, которому отдали голоса пять респондентов. По луганчанина Артема Громова и “горняка” Мораеса проголосовали по два респондента.

В борьбе за звание лучшего тренера тура победа досталась Мирчи Луческу с “Динамо”.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Стоит напомнить

“Динамо” продолжило победную серию в чемпионате Украины.