УПЛ назвала имя лучшего футболиста и тренера тура турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20-го тура УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
По итогам голосования победу одержал нападающий “Мариуполя” Артем Бондаренко, которому отдали голоса пять респондентов. По луганчанина Артема Громова и “горняка” Мораеса проголосовали по два респондента.
В борьбе за звание лучшего тренера тура победа досталась Мирчи Луческу с “Динамо”.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Стоит напомнить
“Динамо” продолжило победную серию в чемпионате Украины.