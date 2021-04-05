“Динамо” продовжило переможну серію в чемпіонаті України

Деталі

На 14-й хвилині ситуація на полі КСК “Ніка” ускладнилася для киян: рахунок відкрили господарі. Після закидання до штрафного “Динамо” Кирило Ковалець скинув м’яч на Артема Сітала, який спрямував сферу в сітку воріт “Динамо” повз Георгія Бущана.

За десять хвилин до перерви Денис Мірошніченко після подачі Томаша Кендзьори з правого флангу зіграв рукою у власному штрафному, завдяки чому “Динамо” отримало право на виконання пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Микола Шапаренко та пробив без шансів для досвідченого Юрія Паньківа — 1:1.

Паньків цього вечора був на висоті та здійснив кілька сейвів, урятувавши ворота “Олександрії” після дальніх ударів від Сидорчука та Шапаренка, а також заблокувавши удар Миколенка з близької відстані. Однак виявився безсилим проти Жерсона Родрігеса, котрий вийшов на заміну наприкінці матчу. Після закидання з глибини люксембуржець змістився з лівого флангу в центр і обігрався з Віталієм Буяльським, після чого завдав удару з гострого кута в ближню “дев’ятку”, просто “розстрілявши” Паньківа.

1:2 — “Динамо” вивозить вольову перемогу з Олександрії, зберігаючи 7-очкову перевагу над “Шахтарем” за 6 турів до завершення чемпіонату.

Доповнення

У наступному турі “Динамо” прийматиме “Дніпро-1”, а “Олександрія” відправиться в гості до “Десни”.