"Динамо" продолжило победную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" гостили в Александрии в одноименного клуба, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
На 14-й минуте ситуация на поле КСК "Ника" осложнилась для киевлян: счет открыли хозяева. После заброса в штрафную "Динамо" Кирилл Ковалец сбросил мяч на Артема Ситала, который направил сферу в сетку ворот "Динамо" мимо Георгия Бущана.
За десять минут до перерыва Денис Мирошниченко после подачи Томаша Кендзером с правого фланга сыграл рукой в собственной штрафной, благодаря чему "Динамо" получило право на выполнение пенальти. К 11-метровой отметке подошел Николай Шапаренко и пробил без шансов для опытного Юрия Панькова - 1: 1.
Панькив в этот вечер был на высоте и совершил несколько сейвов, спасши ворота "Александрии" после дальних ударов от Сидорова и Шапаренко, а также заблокировав удар Миколенко с близкого расстояния. Однако оказался бессильным против Жерсона Родригеса, который вышел на замену в конце матча. После заброса из глубины люксембуржец сместился с левого фланга в центр и обыгрался с Виталием Буяльским, после чего нанес удар с острого угла в ближнюю "девятку", просто "расстреляв" Панькова.
1: 2 - "Динамо" вывозит волевую победу из Александрии, сохраняя 7-очковое преимущество над "Шахтером" за 6 туров до окончания чемпионата.
Дополнение
В следующем туре "Динамо" примет "Днепр-1", а "Александрия" отправится в гости к "Десны".