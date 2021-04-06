УПЛ назвала ім’я найкращого футболіста та тренера туру турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 20-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
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За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Маріуполя” Артем Бондаренко, якому віддали голоси п’ять респондентів. За луганця Артема Громова й “гірника” Мораеса проголосували по два респонденти.
У боротьбі за звання найкращого тренера туру перемога дісталася Мірчі Луческу з “Динамо”.
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Варто нагадати
“Динамо” продовжило переможну серію в чемпіонаті України.