УПЛ назвала ім’я найкращого футболіста та тренера туру турніру

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За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Маріуполя” Артем Бондаренко, якому віддали голоси п’ять респондентів. За луганця Артема Громова й “гірника” Мораеса проголосували по два респонденти.

У боротьбі за звання найкращого тренера туру перемога дісталася Мірчі Луческу з “Динамо”.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Варто нагадати

“Динамо” продовжило переможну серію в чемпіонаті України.