УПЛ: курьезный автогол помог "Львову" завоевать третью подряд победу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В перенесенном матче первого тура УПЛ сезона 2020/2021 ПФК “Львов” на домашнем поле встречался с ФК “Минай”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Единственное взятие ворот произошло на 26 минуте, причем оно оказалось курьезным. После подачи с углового футболист “Львову” головой пробил в штангу ворот “Прохожу”. Мяч от каркаса ворот попал в ногу Майембе и влетел в сетку — 1: 0.
Подопечные Анатолия Бессмертного одержали третью подряд домашнюю победу в турнире и на две ступени поднялись в турнирной таблице — 10-е. “Минай” находится на предпоследней строчке (18).
Дополнение
В следующем туре “Львов” будет принимать “Десну”, а “Минай” в гостях сразится с “Днепр-1”.