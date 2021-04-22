УПЛ: курйозний автогол допоміг “Львову” завоювати третю поспіль перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У перенесеному матчі першого туру УПЛ сезону 2020/2021 ПФК “Львів” на домашньому полі зустрічався з ФК “Минай”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Єдине взяття воріт сталося на 26 хвилині, причому воно виявилося курйозним. Після подачі з кутового футболіст “Львову” головою пробив у стійку воріт “Минаю”. М’яч від каркасу воріт потрапив в ногу Майембе та влетів до сітки — 1:0.
Підопічні Анатолія Безсмертного здобули третю поспіль домашню перемогу в турнірі й на дві сходинки піднялися в турнірній таблиці — 10-ті. “Минай” знаходиться на передостанній сходинці (18).
Доповнення
У наступному турі “Львів” прийматиме “Десну”, а “Минай” в гостях зійдеться із “Дніпро-1”.