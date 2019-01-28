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Упал экспорт продукции с добавленной стоимостью

Упал экспорт продукции с добавленной стоимостью

Киев  •  УНН

 • 17506 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Пока политики обещают увеличить экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью, статистика свидетельствует об обратном, сообщает УНН.

По данным аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), экспорт сырья в 2018 году вырос на 8,3% до 10,4 млрд долл. Зато экспорт продукции с добавленной стоимостью упал на 3,3% до 5,7 млрд долл.

Специалисты UFEB надеются, что ситуация изменится к лучшему уже в 2019 году. Перспективными, на их взгляд, являются востребованные за рубежом позиции, а это в частности:

- подсолнечное масло;

- мясо и съедобные субпродукты домашней птицы (курятина);

- сахар (свекольный);

- изделия из шоколада;

- хлебобулочные изделия.

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В этом году список могут дополнить: сливочное масло, яблоки, яйца, мед и соевое масло, говорят в UFEB.

Успех соевого масла на внешних рынках будет зависеть от сокращения/роста посевных площадей, яблок - от сохранения тенденции к расширению экспортной географии. Яйца в скорлупе - от количества отечественного поголовья птицы, которое сегодня стабильно растет.

Экспортом продукции с добавленной стоимостью занимаются не только профильные специалисты, вполне логично, но и топ-политики, указывая это в своих предвыборных программах. В частности акцент на этом направлении декларировала Юлия Тимошенко на своем съезде партии.

Что именно предлагает "Батькивщина" УНН узнавал у народного депутата Вадима Ивченко.

По его словам, в частности, речь о приросте экспорта соков, вместо плодово-овощного сырья, биоэтанола - вместо кукурузы, макарон - вместо пшеницы.

Также "Батькивщина" планирует поддержать тех, кто уже экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимость, но хочет открывать новые рынки, отметил он.

"Государство должно помогать открывать новые рынки сбыта для всей сельскохозяйственной продукции, производимой в Украине. В том числе - курятины, продукции мясного скотоводства", - подчеркнул Ивченко.

Для достижению результатов "Батькивщина" предлагает вернуть торгово-экономические отделы в посольства.

"Во-первых, планируем восстановить при всех посольствах торгово-экономические отделы, отвечающие за экспорт украинской продукции в той или иной стране.

Во-вторых - будем проводить масштабные выставки и презентации украинской продукции, чтобы делегаты из других стран видели, какое у нас оборудование, какого качества наша продукция", - подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшний день Украина остается сырьевым придатком для других стран, что крайне негативно влияет на экономику.

BusinessViews в своей статье описывает разницу в цене между товаром с низкой и высокой добавленной стоимостью - как разницу в цене между кучкой металла и iPhone.

"IPhone состоит из более чем 30 элементов таблицы Менделеева: алюминия, карбона, меди, кремния, золота и т. п. - их добывают по всему миру. Из этого сырья создают платы, детали корпуса, дисплей. Разрабатывается дизайн, софт и операционная система. Это все собирается в телефон. Который рекламируют на ТВ, в интернете, в журналах, в магазинах. А потом развозят по странам. Вот так и формируется цена "яблока", которая варьируется от 350 до 1000 долларов. Но суммарная стоимость сырья для одного айфона едва превышает 1 доллар", - отмечает издание.

Поэтому и получается, что пока Украина поставляет сырье - зарабатывают на ней все остальные.

Украинские Национальные Новости

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