Ночью силы ПВО уничтожили шесть дронов и одну ракету - ПС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В ночь на 22 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силами ПВО было уничтожено шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59, три ударные БпЛА “Shahed-136/131” и еще три ударные БпЛА “Ланцет”.
Было зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ВОТ Донецкой области.
Также противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.
Также противник запустил два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БПЛА типа “Shahed-136/131” из района мыса Чауда (Крым).
Напомним
О работе ПВО сообщали в Днепропетровской и Хмельницкой областях. В Харьковской области зафиксировано попадание ракеты в терминал "Новой почты", из-за чего 6 человек погибли и 16 травмированы.