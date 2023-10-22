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Ночью силы ПВО уничтожили шесть дронов и одну ракету - ПС ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В ночь на 22 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силами ПВО было уничтожено шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Ночью силы ПВО уничтожили шесть дронов и одну ракету - ПС ВСУ

Детали

Отмечается, что  Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено  одну управляемую авиационную ракету Х-59, три ударные БпЛА “Shahed-136/131” и еще три ударные БпЛА “Ланцет”. 

Было зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ВОТ Донецкой области.

Также противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.

Также противник запустил два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БПЛА типа “Shahed-136/131” из района мыса Чауда (Крым).

Напомним

О работе ПВО сообщали в Днепропетровской и Хмельницкой областях. В Харьковской области зафиксировано попадание ракеты в терминал "Новой почты", из-за чего 6 человек погибли и 16 травмированы. 

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