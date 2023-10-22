У небі над Дніпропетровщиною знищили ракету - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на України силами ПвК "Схід” було ліквідовано російську ракету над Дніпропетровщиною. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Під ранок над Синельниківщиною оборонці неба знищили ворожу ракету. Вдячний військовим з ПвК "Схід" за влучну роботу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом у громадах області ніч пройшла без обстрілів.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що під час нічної атаки на Україну росіяни використовували керовані авіаційні ракети Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та “шахеди”. Силами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 “шахеди”.