В небе над Днепропетровской областью уничтожили ракету - ОВА

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“Под утро над Синельниковщиной защитники неба уничтожили вражескую ракету. Благодарен военным из ПвК "Восток" за точную работу”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в громадах области ночь прошла без обстрелов.

Напомним

В Генштабе сообщали, что во время ночной атаки на Украину россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и “шахеды”. Силами ПВО было уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 “шахеды”.





