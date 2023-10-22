В небе над Днепропетровской областью уничтожили ракету - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину силами ПвК “Восток” была ликвидирована российская ракета над Днепропетровщиной. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Под утро над Синельниковщиной защитники неба уничтожили вражескую ракету. Благодарен военным из ПвК "Восток" за точную работу”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом в громадах области ночь прошла без обстрелов.
Напомним
В Генштабе сообщали, что во время ночной атаки на Украину россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и “шахеды”. Силами ПВО было уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 “шахеды”.