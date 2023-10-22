Уночі сили ППО знищили шість дронів та одну ракету - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У ніч на 22 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Силами ППО було знищено шість БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, три ударні БпЛА “Shahed-136/131” та ще три ударні БпЛА “Ланцет”.
Було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.
Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
Також противник запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” з району мису Чауда (Крим).
Нагадаємо
Про роботу ППО повідомляли у Дніпропетровській та Хмельницькій областях. У Харківській області зафіксовано влучання ракети у термінал "Нової пошти", через що 6 людей загинуло та 16 травмовано.