Уночі на Хмельниччині працювало ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Україну у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони знищували ударні дрони. Про це повідомляє заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрин, пише УНН.
Цитата
"Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами.
Працювали сили ППО”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що під час нічної атаки на Україну росіяни використовували керовані авіаційні ракети Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та “шахеди”. Силами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 “шахеди”.