Уночі на Хмельниччині працювало ППО - ОВА

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"Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами.

Працювали сили ППО”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

Нагадаємо

У Генштабі повідомляли, що під час нічної атаки на Україну росіяни використовували керовані авіаційні ракети Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та “шахеди”. Силами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 “шахеди”.