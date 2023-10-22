Ночью на Хмельнитчине работало ПВО - ОВА

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"Опять рашисты атаковали Хмельнитчину шахедами.

Работали силы ПВО”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока данных о пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.

Напомним

В Генштабе сообщали, что во время ночной атаки на Украину россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и “шахеты”. Силами ПВО было уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 “шахеды”.