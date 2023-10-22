Ночью на Хмельнитчине работало ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны уничтожали ударные дроны. Об этом сообщает заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
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"Опять рашисты атаковали Хмельнитчину шахедами.
Работали силы ПВО”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока данных о пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.
Напомним
В Генштабе сообщали, что во время ночной атаки на Украину россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и “шахеты”. Силами ПВО было уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 “шахеды”.