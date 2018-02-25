Университет Богомольца объявил о бессрочной забастовке

“Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски тела пропавшей студентки из Туркменистана приостановили из-за похолодания

В сообщении отмечается, что с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

Забастовка объявлена ​​стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО “Студенческая доверие”, студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Напомним, Национальный медицинский университет имени Богомольца еще не предоставил Министерству здравоохранения всю необходимую документацию по подготовке и проведению экзамена “Крок”.