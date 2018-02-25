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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63633 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78017 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80706 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107522 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100424 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104570 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111543 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 117089 просмотра

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Университет Богомольца объявил о бессрочной забастовке

Университет Богомольца объявил о бессрочной забастовке

Киев  •  УНН

 • 15125 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу высшего медицинского учебного заведения.

“Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца”, - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

Забастовка объявлена ​​стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО “Студенческая доверие”, студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Напомним, Национальный медицинский университет имени Богомольца еще не предоставил Министерству здравоохранения всю необходимую документацию по подготовке и проведению экзамена “Крок”.

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