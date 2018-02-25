Університет Богомольця оголосив про безстроковий страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку вищого медичного навчального закладу.
“Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця”, — йдеться в повідомленні.
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У повідомленні зазначається, що з понеділка 26 лютого навчальний процес і наукова діяльність в університеті Богомольця повністю зупиняється на невизначений час. Всі приміщення вузу будуть закриті за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти.
Страйк оголошено страйкомом, до якого увійшли зі сторони студентства представники Студентського парламенту університету, студентської ГО “Студентська довіра”, студентський профком, та студентський актив. Зі сторони трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця декани та проректори, профспілковий комітет університету.
Нагадаємо, Національний медичний університет імені Богомольця ще не надав Міністерству охорони здоров’я усю необхідну документацію стосовно підготовки та проведення іспиту “Крок”.