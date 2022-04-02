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Уникальный случай: десантники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8 из ПТРК

Киев • УНН

 • 250694 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Житомирские десантники уничтожили два вертолета противника из ПТРК - что по сути является уникальным случаем и свидетельством высокого мастерства, указывает служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Уникальный случай: десантники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8 из ПТРК

Цитата

"Вчера, по подтвержденным данным, военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были сбиты два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС российской федерации. Вертолеты были уничтожены в районе Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса “Корсар”. Это по сути первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!" - говорится в сообщении.

Детали

После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник, завалившись на бок, при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом, добавили в ДШВ ВСУ.

На обнародованном ДШВ видео, как указано, - горят вертолеты противника после "успешного" приземления.

"С началом открытого российского вторжения, подразделениями Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожено немалое количество вооружения, военной техники и живой силы, в том числе и вертолетов армейской авиации противника", - добавили в ДШВ.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,8 тыс. человек, 631 танка, 143 самолета, 134 вертолетов, 317 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.

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