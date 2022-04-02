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Унікальний випадок: десантники знищили два ворожих вертольоти Мі-8 із ПТРК

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Житомирські десантники знищили два вертольота противника з ПТРК - що по суті є унікальним випадком і свідченням високої майстерності, вказує служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.

Унікальний випадок: десантники знищили два ворожих вертольоти Мі-8 із ПТРК

Цитата

"Учора, за підтвердженими даними, військовослужбовцями 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ було збито два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС російської федерації. Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу “Корсар”. Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!" - йдеться у повідомленні.

Деталі

Після ураження ракетою, некерований повітряний противник, завалившись на бік, при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом, додали у ДШВ ЗСУ.

На оприлюдненому ДШВ відео, як вказано, - палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.

"З початком відкритого російського вторгнення, підрозділами Десантно-штурмових військ ЗСУ знищено чималу кількість озброєння, військової техніки та живої сили, в тому числі і вертольотів армійської авіації противника", - додали у ДШВ.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,8 тис. осіб, 631 танка, 143 літаків, 134 гелікоптерів, 317 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.

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