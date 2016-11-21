Уникальный концерт "Симфонический коктейль в стиле Блюз" покажут в Национальной оперетте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Уже в эту пятницу, 25 ноября, в Национальной оперетте Украины состоится уникальный концерт "Симфонический коктейль в стиле Блюз" с участием известного австрийского пианиста Флориана Файльмайра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу театра.
Стремительные, лирические, вдохновленные джазовые и блюзовые мелодии Джорджа Гершвина, Ллойда Уэббера, Артуро Маркеса прозвучат в исполнении симфонического оркестра, солистов, хора Киевского национального академического театра оперетты и австрийского музыканта Флориана Файлмайра.
В программе вечера - инструментальные концерты, увертюры, арии, знаменитая "Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, звучание которой в театре оперетты помнят преданные поклонники.
Единственный в Киеве концерт "Симфонический коктейль в стиле Блюз" пройдет при поддержке Австрийского культурного форума в Киеве.
Отметим, что солист концерта Флориан Файлмайр (фортепиано) - молодой, одаренный музыкант, лауреат и победитель престижных мировых конкурсов классической музыки, обладатель премии "Klassik. Preis. Österreich ".
Образное, колористическое исполнение пианиста отличается чувствительностью и богатством оттенков. Критика приписывает ему "самоуверенность и жемчужную красоту и легкость" фортепианной игры.
Некоторые произведения прозвучат в Украине впервые и станут настоящим музыкальным открытием.
Как сообщал УНН, 11 ноября в Национальной оперетте была представлена, премьера сезона и 2016 всемирно известной оперетты Имре Кальмана "Графиня Марица" .