Унікальний концерт "Симфонічний коктейль у стилі Блюз" покажуть в Національній опереті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уже цієї п’ятниці, 25 листопада, у Національній опереті України відбудеться унікальний концерт “Симфонічний коктейль у стилі Блюз” за участю відомого австрійського піаніста Флоріана Файльмайра, передає УНН з посиланням на прес-службу театру.
Стрімкі, ліричні, натхненні джазові та блюзові мелодії Джорджа Гершвіна, Ллойда Веббера, Артуро Маркеса прозвучать у виконанні симфонічного оркестру, солістів, хору Київського національного академічного театру оперети і австрійського музиканта Флоріана Файлмайра .
У програмі вечора — інструментальні концерти, увертюри, арії, знаменита “Рапсодія у стилі блюз” Джорджа Гершвіна, звучання якої в театрі оперети пам’ятають найвідданіші шанувальники.
Єдиний в Києві концерт “Симфонічний коктейль у стилі Блюз” відбудеться за підтримки Австрійського культурного форуму у Києві.
Зазначимо, що соліст концерту Флоріан Файлмайр (фортепіано) — молодий, обдарований музикант, лауреат і переможець престижних світових конкурсів класичної музики, володар премії “Klassik. Preis. Österreich”.
Образне, колористичне виконання піаніста вирізняється чутливістю та багатством відтінків. Критика приписує йому “самовпевненість і перлинну красу та легкість” фортепіанної гри.
Деякі твори прозвучать в Україні вперше і стануть справжнім музичним відкриттям.
Як повідомляв УНН, 11 листопада у Національній опереті була представлена, прем’єра сезону та 2016 року всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана “Графиня Маріца”.