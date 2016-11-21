Унікальний концерт "Симфонічний коктейль у стилі Блюз" покажуть в Національній опереті

Стрімкі, ліричні, натхненні джазові та блюзові мелодії Джорджа Гершвіна, Ллойда Веббера, Артуро Маркеса прозвучать у виконанні симфонічного оркестру, солістів, хору Київського національного академічного театру оперети і австрійського музиканта Флоріана Файлмайра .

У програмі вечора — інструментальні концерти, увертюри, арії, знаменита “Рапсодія у стилі блюз” Джорджа Гершвіна, звучання якої в театрі оперети пам’ятають найвідданіші шанувальники.

Єдиний в Києві концерт “Симфонічний коктейль у стилі Блюз” відбудеться за підтримки Австрійського культурного форуму у Києві.

Зазначимо, що соліст концерту Флоріан Файлмайр (фортепіано) — молодий, обдарований музикант, лауреат і переможець престижних світових конкурсів класичної музики, володар премії “Klassik. Preis. Österreich”.

Образне, колористичне виконання піаніста вирізняється чутливістю та багатством відтінків. Критика приписує йому “самовпевненість і перлинну красу та легкість” фортепіанної гри.

Деякі твори прозвучать в Україні вперше і стануть справжнім музичним відкриттям.

Як повідомляв УНН, 11 листопада у Національній опереті була представлена, прем’єра сезону та 2016 року всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана “Графиня Маріца”.