Уничтожен еще один вражеский Су-34 - Воздушные Силы ВСУ

Еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожен в небе над Украиной. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром - не не вернулся. "Вечного полета, братья!", - сообщили в ПС ВСУ.

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Уточнили, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Изучаются материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет.