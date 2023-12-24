Уничтожен еще один вражеский Су-34 - Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы Украины подтверждают, что сбили российский бомбардировщик Су-34. Статус атакованного Су-30 в Черном море уточняется.
Сообщается о прилетах во временно оккупированной Горловке
После звуков взрывов в оккупированном городе вспыхнул крупны пожар.
Украина спасла еще троих детей с оккупированных территорий
Save Ukraine спас еще троих детей с оккупированных россией территорий.
Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП
Михаил Подоляк утверждает, что Украине нужны беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, чтобы давать отпор российским силам.
Грузовое судно потеряло десятки контейнеров у берегов Дании: 14 километров пляжа покрыты обувью, холодильниками и лекарствами
Судно Maersk потеряло 46 контейнеров у берегов Дании, а груз, такой как обувь и медикаменты, засорил 14 км береговой линии.
Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция
20 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Рождество, сосредоточившись на местах проведения богослужений и собраний, в условиях военного положения.
Российские оккупанты предлагают деньги за показания против Украины
На ВОТ Запорожской области, российские оккупанты предлагают деньги за ложные показания против Украины; "Национальное сопротивление" призывает жителей не обращать внимания на их обещания.
В Словакии задержали мужчину, который после трагедии в Праге, угрожал устроить такую же стрельбу
Полиция Словакии задержала мужчину за угрозы устроить стрельбу, подобную недавней пражской трагедии. Власти выясняют его мотивы.
Воздушные Силы сообщили о движении вражеских ударных дронов и о ракетной угрозе для Одесской области
Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках и ракетной угрозе в направлении Одесской области; жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.
На фронте в течение суток произошло 48 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска провели 48 боевых столкновений и отбили многочисленные атаки, подвергшись при этом мощным обстрелам и авиаударам; ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.