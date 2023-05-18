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В результате обстрелов Херсонщины 8 человек пострадали и 3 погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. За последние сутки в результате обстрелов на Херсонщине погибли трое и еще 8 человек пострадали. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Прокудин Александр, пишет УНН

Цитата

"Из-за российской агрессии три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения", говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза (8 снарядов).

Прокудин отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района.

Напомним 

На Херсонщине российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав, попали в реанимацию и центральные отделения.

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