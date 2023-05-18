В результате обстрелов Херсонщины 8 человек пострадали и 3 погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За последние сутки в результате обстрелов на Херсонщине погибли трое и еще 8 человек пострадали. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Прокудин Александр, пишет УНН.
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"Из-за российской агрессии три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения", говорится в сообщении.
Детали
За минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза (8 снарядов).
Прокудин отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района.
Напомним
На Херсонщине российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав, попали в реанимацию и центральные отделения.