Херсонщина: росіяни вдарили по лікарні у Бериславі, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Херсонщині російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав, влучили в реанімацію і центральні відділення. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - повідомив Прокудін.
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Також глава Херсонської ОДА додав, що внаслідок обстрілу, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
Нагадаємо
Російські війська посилили обстріли Харківської області, за місяць було 140 обстрілів, у тому числі 24 ракетні удари. Не обійшлося без обстрілів і минулої доби, є жертва.
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